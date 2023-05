Ascolti tv | i dati di domenica 21 maggio

(Di lunedì 22 maggio 2023) Glitelevisivi diNella serata di ieri,21, su Rai Uno Qui Rido Io, conquista 1.660.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Canale 5 la fiction Ridatemi Mia Moglie ha ottenuto 1.506.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 Crossword Mysteries si ferma a 854.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 il film Barry Seal – Una Storia Americana registra 1.039.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai Tre Che Tempo Che Fa ha raccolto 2.593.000 spettatori (13.5%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.855.000 spettatori (14.1%). Su Rete4 Controcorrente Speciale porta a casa 765.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha interessato 476.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 la prima puntata di GialappaShow ottiene 907.000 spettatori con il 5.1% di ...

DayTime Pomeriggio, idel 21 maggio 2023 RAI 1 Domenica In: 0.000.000 spettatori ( 0.00 %). Da noi a ruota libera : 0.000.000 di spettatori con il 0.00 % di share. Canale 5 Beautiful : ...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 il film 'Qui rido io' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il film ' Crossword Mysteries Indovinello con il morto' piace a .000 spettatori con il % di share. Per ...Dalle 10.00 saranno trasmessi iAuditel e lo share della prima serata di ieri , domenica 21 maggio 2023 . Su Rai 1 'Qui rido io' ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre ' Ridatemi mia moglie' la miniserie su ...

Ascolti tv, sabato 20 maggio 2023: I Migliori Anni dell’Estate (24.4%), Come un gatto in tangenziale (12%), Radio Italia il concerto (3.2%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Da prime visioni, tra film e programmi di intrattenimento, a show già ampiamente noti nella prima serata domenicale, in base ai dati Auditel ...Ascolti tv domenica 21 maggio 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera La programmazione tv è stata ricca anche ieri ed è tempo di vedere chi si è aggiudicato la sfida ...