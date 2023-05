(Di lunedì 22 maggio 2023) Ridatemi Mia Moglie: De Luigi e Caprioli (US) Nella serata di ieri,21, su Rai1 Qui Rido Io ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la fiction Ridatemi Mia Moglie ha ottenuto un ascolto medio pari a .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Crossword Mysteries ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia1 il film Barry Seal – Una Storia Americana ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (. – %), Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 000 spettatori (%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Rete4 il film Le Ali della Libertà è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 In Onda ha interessato .000 spettatori con il %. A seguire Schegge di Paura segna .000 spettatori con il %. Su Tv8 ...

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 il film 'Qui rido io' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il film ' Crossword Mysteries Indovinello con il morto' piace a .000 spettatori con il % di share. Per ...Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri ,21 maggio 2023 . Su Rai 1 'Qui rido io' ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre ' Ridatemi mia moglie' la miniserie su Canale 5 , ha ottenuto .000 spettatori con il % di ...La gaffe 'a luci rosse' aIn con Massimiliano OssiniTv14 maggio 2023: oltre 4,8 milioni e 29,3% per la finale di Amici. Venier al bacio con Baglioni Marcella Bella a Ibiza ...

Ascolti tv domenica 21 maggio 2023: Qui rido io, CTCF Tvblog

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini sono stati ospiti di Verissimo dove hanno raccontato come procede la loro storia d'amore fuori dal programma ...Ascolti tv 21 maggio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ...