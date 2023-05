ASCOLTI TV 21 MAGGIO 2023 | LOTTA A CHI FA PEGGIO TRA QUI RIDO IO 10 | 2% E RIDATEMI MIA MOGLIE 9 | 9% | NE APROFFITTA FAZIO E SALE AL 13 | 5% 14 | 1% COL TAVOLO | GIALAPPASHOW 5 | 1% | DOMENICA IN 19 | 1%+17 | 4%+14 | 2% | TERRA AMARA 18 | 9%

(Di lunedì 22 maggio 2023)TV 22· Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3580 40.23 PT – 7931 41.38 24 – 2999 33.70 PT – 6357 33.17 ASI + Pres. In Famiglia – 126 10.89 + 291 15.90Tg1 – 1296 26.20In Famiglia – 718 21.04 + 1572 26.87Paesi che Vai – 1331 21.42A Sua Immagine – 1463 19.56Santa Messa – 1608 22.32Regina Coeli – 2072 22.56Linea Verde – 2305 21.08 + 2969 23.18Tg1 + Billy – 4114 28.73 + 3467 24.63Pres.In – 2259 16.66In (14:15 + 15:38) – 2508 19.07 + 2123 17.35In (16:54) – 1673 14.25Da Noi A Ruota Libera – 1588 14.49L’Eredità – 2472 20.39L’Eredità – 3351 23.94 (finale 3494 24.26)Tg1 – 3960 23.52Affari Tuoi – 4319 22.36QuiIo – 1660 10.24Speciale Tg1 + Cinematografo – 366 6.03 + 131 4.61 Prima ...

... sostenuto da ottime performance deglitelevisivi. In Spagna dopo il difficile avvio dei ...dell'ulteriore arrotondamento della quota detenuta in ProsiebenSat1 avvenuta nel mese di, MFE ...... il Paradiso delle Signore rivela una verità nascosta - Fan in subbuglio Di Mia Lonigro - 24...va in onda da diversi anni e nonostante i vari cambi di fascia oraria continua a macinarea ...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 la fiction in replica 'Imma Tataranni Sostituto Procuratore' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il film ' I Magnifici sette' piace a .000 spettatori con il % di ...

Ascolti tv lunedì 22 maggio: chi ha vinto tra Vivere non è un gioco da ragazzi e l'Isola dei famosi Fanpage.it

Ascolti tv 23 maggio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Incidente sull'autostrada A30 a Mercato San Severino: ascoltato il padre. L'uomo ha fornito la sua versione dei fatti e diversi chiarimenti ...