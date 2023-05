ASCOLTI TV 21 MAGGIO 2023 | LOTTA A CHI FA PEGGIO TRA QUI RIDO IO 10 | 2% E RIDATEMI MIA MOGLIE 9 | 9% | NE APROFFITTA FAZIO E SALE AL 13 | 5% 14 | 1% COL TAVOLO | GIALAPPASHOW 5 | 1% | DOMENICA IN 19 | 1%+17 | 4%+14 | 2% | TERRA AMARA 18 | 9%

(Di lunedì 22 maggio 2023)TV 22· Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3580 40.23 PT – 7931 41.38 24 – 2999 33.70 PT – 6357 33.17 ASI + Pres. In Famiglia – 126 10.89 + 291 15.90Tg1 – 1296 26.20In Famiglia – 718 21.04 + 1572 26.87Paesi che Vai – 1331 21.42A Sua Immagine – 1463 19.56Santa Messa – 1608 22.32Regina Coeli – 2072 22.56Linea Verde – 2305 21.08 + 2969 23.18Tg1 + Billy – 4114 28.73 + 3467 24.63Pres.In – 2259 16.66In (14:15 + 15:38) – 2508 19.07 + 2123 17.35In (16:54) – 1673 14.25Da Noi A Ruota Libera – 1588 14.49L’Eredità – 2472 20.39L’Eredità – 3351 23.94 (finale 3494 24.26)Tg1 – 3960 23.52Affari Tuoi – 4319 22.36QuiIo – 1660 10.24Speciale Tg1 + Cinematografo – 366 6.03 + 131 4.61 Prima ...

tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 22: vince "Vivere non è un gioco da ragazzi". Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: ...TV ieri 222023: Quarta Repubblica arriva a 811mila spettatori per il 5,5% di share Canale 5 vince in prima serata con L'Isola dei Famosi , seguita da 2.530.000 spettatori pari al 18.7% ...tv lunedì 222023, in prima serata su Rai1 la seconda puntata della fiction Vivere non è un gioco da ragazzi ha conquistato una media di 2.920.000 spettatori pari al 16.1%. Su Canale 5 -...

Quasi testa a testa nella sfida tv di ieri sera, lunedì 22 maggio. A vincere il prime time è la fiction di Rai 1, Vivere non è un gioco da ragazzi, con 2.920.000 spettatori pari al 16.1%. Secondo post ...