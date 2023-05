Arthur torna alla Juventus | Klopp | “Gli auguro il meglio per il futuro”

(Di lunedì 22 maggio 2023)a fine stagione tornerà dal Liverpool, posto che ha lasciato nello scorso gennaio per cercare fortuna in Inghilterra.fine anche la storia con i Reds non avrà un finale con il riscatto che non verrà esercitato dal club inglese. Torino tornerà ad essere la casa del centrocampista brasiliano, sempre momentaneamente.ha tenuto a salutare il brasiliano: “Vorrei augurare iladper il suomentre il suo periodo di prestito volge al termine la sua professionalità e capacità erano chiare a tutti coloro che hanno lavorato con lui”. SportFace.

... mentre l'anno prima, sempre nel cartone tratto da Lo Hobbit , firmato da Jules Bass e... Articoli più letti Instagram è stato in down di Pietro Deragnila Gialappa's Band: i personaggi che ...... la prima con un colpo di testa e poi su rigore concesso per fallo disullo stesso Casadei, il migliore dei suoi insieme con Baldanzi. Il forcing finale dei verdeoro Nella ripresa...... il primo fu progettato nel 1913 e brevettato tre anni dopo dall'inventore statunitenseHugo ... Articoli più letti Instagram è in down di Pietro Deragnila Gialappa's Band: i personaggi che ...

Arthur torna alla Juventus. Klopp lo saluta: "Il prestito volge al termine, gli auguro il meglio" TUTTO mercato WEB

I bianconeri iniziano dalla mediana e dal rientro di Cambiaso dal Bologna. Per Frattesi i discorsi con il Sassuolo proseguono e l’ottimismo resta intatto ...Il quadro non è ancora definito, alla Continassa però non è più tempo di indugi: ecco come sta nascendo la squadra che dovrà rilanciare le quotazioni bianconere ...