Arrampicata sportiva | CdM Salt Lake City 2023 | Fossali e Zurloni fuori agli ottavi nello speed

L'appuntamento organizzato dalla Federazione nazionaleha visto i migliori talenti italiani e tra questi hanno difeso i colori valdostani gli under 16 Claire Charbonnier (Oasi ...L'appuntamento organizzato dalla Federazione nazionaleha visto i migliori talenti italiani e tra questi hanno difeso i colori valdostani gli under 16 Claire Charbonnier (Oasi Vertical) e Federico Deleonard (Oasi Vertical), l'under 18 ...In archivio la terza prova di Coppa del Mondo femminile di boulder e speed a Salt Lake City (Usa). Decimo posto per Camilla Moroni , capace di raggiungere le semifinali nel boulder ma non di approdare ...

Viola Battistella sul podio al Campionato italiano giovanile di arrampicata CittaDellaSpezia

Mancava la terza retrocessa a polemizzare, adesso il quadro è completo. Il Perugia, il giorno dopo la retrocessione , con un post su Instagram ha sottolineato come la retrocessione sia anche figlia di ...A Salt Lake City (USA) si è conclusa la quarta tappa della Coppa del Mondo 2023 di arrampicata sportiva. L'ultima giornata era dedicata agli uomini, che si sono cimentati nel boulder e nel lead. Nella ...