Arrampicata sportiva | buoni segnali a Salt Lake City da Camilla Moroni e Ludovico Zurloni

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 maggio 2023) Si è conclusa nella scorsa nottata la quarta tappa di Coppa del Mondo 2023 di. Negli Stati Uniti, in particolare a, erano impegnate sia la disciplina tecnica (boulder) sia quella della velocità (speed), entrambe specialità olimpiche. Da Oltreoceano sono arrivati discretiper gli italiani: nell’ultima giornata a spiccare è statoFossali, che ha concluso la sua corsa agli ottavi di finale, ma facendo segnare il nuovo record europeo nello speed (5.20) e inchinandosi solo all’indonesiano Kiromal Katibin che avrebbe poi raggiunto la semifinale. Anche Matteo, ormai ex primatista europeo, si è fermato agli ottavi dopo essersi qualificato con l’ottavo tempo. La qualificazione olimpica per questi due ...