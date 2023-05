Arnautovic in uscita dal Bologna | il Milan ci pensa

(Di lunedì 22 maggio 2023) Markopotrebbe lasciare ilnella prossima sessione di mercato. Nonostante il contratto che lo lega agli emiliani fino al giugno 2025, il centravanti austriaco ha mostrato la sua volontà di vivere una nuova fase della sua carriera. Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’attaccante è dalla scorsa estate sulla lista di diversi top club italiani, ma c’è ne uno in particolare che lo segue in maniera concreta. Su, infatti, è molto forte l’interesse del. Con Origi reduce da una stagione al di sotto delle aspettative e Ibrahimovic verso l’addio, la società rossonera è alla ricerca di un centravanti d’esperienza da poter affiancare a Giroud.indal: non solo ilsulle orme ...

... scarta Carnesecchi ine segna. Al 25 altra ripartenza del Bologna conche calcia tutto solo ma Carnesecchi devia in angolo evitando il quinto gol. Al 28 il Bologna resta in dieci ...... al festival del gol partecipano, Ferguson, Posch, Orsolini e Sansone . Di Ciofani , ... non tanto per la delusione dell'dalla Champions per mano (o meglio, piede) dell'Inter, ...Cross dalla sinistra di Barrow e colpo di testa ravvicinato di Markoche ritrova il gol ...di recupero del primo tempo arriva il tris firmato dal solito Posch che sfrutta al meglio un'...

Cremo, pesante sconfitta con il Bologna US Cremonese

I rossoneri in uscita garantiscono almeno 50 milioni tra cessioni e stipendi. Altri 50 arriveranno dal budget: così si può rinforzare la squadra a centrocampo e in attacco ...Gli ospiti rompono il ghiaccio al 14', quando Arnautovic (al primo gol nel 2023) interviene di testa sul tiro cross di Barrow. Su azioni d'angolo il raddoppio di Ferguson (27') e il tris di Posch (1' ...