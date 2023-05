Arabia Saudita | il racconto di Ilaria De Rosa | «Ci hanno circondati e portati via Ho negato tutto | ma mi hanno fatto firmare un foglio in arabo»

(Di lunedì 22 maggio 2023) È scossa, ma in buone condizioniDe, la giovane hostess trevigiana agli arresti da settimane, con accuse tutte da verificare, a Gedda, in. Oggi la donna ha potuto incontrare il console generale d’Italia, che le havisite in carcere. La hostess della compagnia Avon Express risulta ufficialmente “scomparsa” dal 4 maggio, giorno in cui è stata arrestata con le accuse di detenzione e spaccio internazionale di stupefacenti. Nel colloquio di oggi, dopo aver assicurato al console di stare bene, Desi è dichiarata totalmente innocente e ha detto di non capire bene le ragioni della sua detenzione. I funzionari italianiprovato innanzia tranquillizzarla, portandole l’affetto della famiglia e ...

È scossa, ma in buone condizioni Ilaria De Rosa , la giovane hostess trevigiana agli arresti da settimane, con accuse tutte da verificare, a Gedda, in. Oggi la donna ha potuto incontrare il console generale d'Italia, che le ha fatto visite in carcere. La hostess della compagnia Avon Express risulta ufficialmente 'scomparsa' dal 4 ...AGI - Il console italiano, Leonardo Maria Costa , ha visitato in serata Ilaria De Rosa , l'hostess italiana detenuta in un carcere fuori Gedda, in. Secondo quanto si apprende, la visita consolare è andata bene, 'la ragazza è stata trovata in buone condizioni' ed è stato firmato un mandato perché abbia avvocati locali, tra quelli ...... detenuta in, che questa sera è stata visitata in carcere dal Console Generale d'Italia a Gedda. La giovane donna è apparsa scossa, anche se in buone condizioni fisiche e psicologiche, ...

Ilaria De Rosa, l’hostess veneta scomparsa in Arabia Saudita è in carcere: “Arrestata per… Il Fatto Quotidiano

Al termine dell’attività, l’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e associato alla Casa Circondariale… Leggi ...La mossa di Pechino si è trascinata dietro la scelta di altri Paesi che, chi più chi meno palesemente, hanno deciso di seguirne l’esempio: Turchia, Egitto, Arabia saudita, quest’ultima – secondo la ...