Approvata la legge anti-vino | l' ipocrisia europea sulle etichette

Noi abbiamo fatto notare che solo nel 2020 è statauna modifica alla riformulazione del ...di ufficio va necessariamente rivisto in un'ottica più generale rispetto a quella della...Nelle scorse settimane ladi Dublino che punta a introdurre indicazioni come "nuoce ...ai tumori al fegato" sulle bottiglie di vino come avviene sulle sigarette " che è appena stataa ...È statagiovedì scorso, 18 maggio, dalla Camera, la conversione indel decreto 34/2023 (decreto "Bollette"), recante "misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di ...

Lisa Noja: avanti con i decreti della legge delega sulla disabilità per ... Disabili.com

La legge prevede che le etichette stampate sui prodotti alcolici ... Italia e Spagna, Bruxelles ha approvato il piano irlandese. Come sottolineato lo scorso febbraio dal presidente di Coldiretti ...Il Decreto legge 34 approvato dalla Camera dei deputati è il primo passo per una riforma strutturale del Sistema sanitario nazionale e colmare le lacune e il gap tra le diverse regioni italiane. Sedic ...