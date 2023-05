Antonella Viola e l’aggressione del No vax al Salone del Libro | «Così ho scoperto la paura»

(Di lunedì 22 maggio 2023) La scienziataieri è stata aggredita verbalmente da un No vax, durante la presentazione di un suoaldi Torino. «Avete mentito sugli effetti dei vaccini, avete mentito alla gente», ha urlato l’uomo, esponente noto del movimento torinese contro i vaccini. La presentazione è stata interrotta per alcuni minuti mentre il No vax, che era seduto tra il pubblico dell’Arena Robinson, è stato allontanato. Oggi lei su La Stampa racconta cosa ha provato in quei momenti: «Da quando la pandemia ha avuto inizio, più volte mi hanno scritto e avvicinato persone contrarie ai vaccini. Con molte di queste è stato possibile un confronto. Anche se qualche volta poi ci si lasciava ognuno con le proprie opinioni. Ma chi urla, chi offende, chi mostra aggressività non cerca il dialogo. Vuole solo lo scontro, vuole ...

La scienziataieri è stata aggredita verbalmente da un No vax , durante la presentazione di un suo libro al Salone di Torino. "Avete mentito sugli effetti dei vaccini, avete mentito alla gente", ha ...Si chiama Francesco Centineo, è un ex cameriere "ma ora non lavoro". È lui il contestatore No Vax di, l'immunologa ospite di Arena Robinson al Salone del libro di Torino che, durante la presentazione del suo libro "La via dell'equilibrio", è stata duramente apostrofata, tra le urla. "...aggredita da un no vax al Salone del Libro

PADOVA - L’immunologa Antonella Viola è stata aggredita verbalmente da un no vax, durante la presentazione di un suo libro al Salone di Torino. «Avete mentito sugli effetti ...La scienziata Antonella Viola ieri è stata aggredita verbalmente da un No vax, durante la presentazione di un suo libro al Salone di Torino. «Avete mentito sugli effetti dei vaccini, avete mentito all ...