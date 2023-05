Antonella Alberti nuovo Chief People & Organization Officer di Innovaway

(Di lunedì 22 maggio 2023)è ildi, il Gruppo che aiuta le organizzazioni a migliorare il proprio business a livello globale grazie alle opportunità offerte dall’evoluzione digitale. “Nei prossimi 5 anni abbiamo l’ambizione di diventare tra i player principali nel mercato della Digital transformation, mercato in rapida evoluzione che ci pone davanti sfide sempre più alte e complesse. Dietro ogni miglioramento ci sono le persone e sono convinto chesia una risorsa in linea con la nostra visione di futuro e con le nostre aspirazioni”, ha dichiarato Antonio Giacomini, CEO di...

... Silvia Avallone, Andrea Bajani, Marco Balzano, Giuseppe Catozzella, Benedetta Cibrario,... è promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci , dall'azienda StregaBenevento , in ...Salerno, Gino Scaccia,Sciortino, Andrea Simoncini, Ornella Spataro, Sandro Staiano, ... Conclude Maria ElisabettaCasellati (Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione ...... Maria Di Nardo, Paolo Miggiano ePalmieri discuteranno di "Aranciomare", scritto dalla stessa Palmieri. Successivamente, alle 18:00, "Un caffè tra l'arte" discutono Cosimo, Oscar ...

Antonella Alberti nuovo Chief People & Organization Officer di ... Il Denaro

Antonella Alberti è il nuovo Chief People & Organization Officer di Innovaway, il Gruppo che aiuta le organizzazioni a migliorare il proprio business a livello globale grazie alle opportunità offerte ...IAV Club (In Arte Vesuvio) organizza la prima edizione del Premio amARTI. Nella struttura, situata sul lungomare di Napoli in via Nazario Sauro 23, si terrà la Festa dell'Arte con la presenza di artis ...