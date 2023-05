“Andrà così” Estate 2023 | brutta scoperta per gli italiani | cosa succede a ristoranti e hotel

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 maggio 2023), la terribileper gli. Sono in tanti a non vedere l’ora di sistemare la valigia per staccare la spina. Alle vacanze estive non manca molto e infatti tra glic’è chi sta provvedendo a scegliere la meta di destinazione. Ma c’è un dettaglio che sembra allarmare i futuri vacanzieri bramosi di poter staccare finalmente la spina e concedersi giorni di relax e spensieratezza: l’inflazione. Ebbene si, purtroppo i prezzi di alberghi estanno raggiungendo picchi mai visti prima. Un dettaglio non da poco, che potrebbe fare saltare tutti i piani. Laper gliprossimi alle vacanze estive è da choc. Inflazione che non concede una tregua, soprattutto in vista dell’...