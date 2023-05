Anche l’Inter si reinserisce su Frattesi

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 22 maggio 2023) I nerazzurri sono ancora alla ricerca di soluzioni per la prossima stagione. Nonostante il grande successo ottenuto con il raggiungimento della finale di Champions League, Simone Inzaghi vuole cambiare. Per questo si sta preparando un’offerta per DavideVincere o non vincere la Champions League può fare una grande differenza per qualsiasi squadra.non L'articolo