Anche in natura quando non si trova soluzione a un problema può venirne fuori una farsa Oppure una tragedia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Nel comportamento degli italiani, caratterizzato per lo più da generosità e solidarietà di sostanza, quasi mai di sola forma, talvolta compaiono delle distorsioni, paragonabili a quelli che i francesi definiscono “non sense”. Opportunamente è stato sospeso il Gran Premio di Formula 1 in programma per ieri a Imola, altrettanto si sono immedesimati nella situazione gli abitanti delle province e delle regioni limitrofe e non solo a quell’ enorme gorgo che si è formato tra la riviera e l’entroterrra romagnolo. C’è di più. Gli “angeli del fango”, così sono stati definiti subito i volontari accorsi in quelle zone disastrate, stanno agendo con entusiasmo fattivo, oltre che con l’animo di chi vuole salvare il salvabile. Tale comportamento è accompagnatoda un occhio rivolto a ciò che avverrà dopo, non appena inizierà la ricostruzione. Quei soccorritori stanno infatti ...