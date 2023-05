Anche Annalena Benini difende Lagioia | la nuova direttrice del Salone del Libro | «In quella protesta avrei fatto come lui»

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 maggio 2023)per quest’anno, ildeldi Torino si è concluso, ma le polemiche che trascina dietro di sé ancora no. In particolare, quelle relative alla contestazione di Extinction Rebellion e Non una di meno alla ministra Eugenia Roccella. A intervenire questa volta è, neodel, cheil suo predecessore Nicola: «Ha il mio totale sostegno. Sela stessa cosa? Assolutamente sì». Dopo lacontro Roccella, lo scrittore è intervenuto sul palco per provare – senza successo – a placare gli animi. Non abbastanza per la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, che l’ha aggredito verbalmente: «Vergogna, sei stato ...