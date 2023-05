Amici | la clamorosa richiesta in diretta | Voglio diventare tronista Maria De Filippi non sa come reagire!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 22 maggio 2023)De, la celebre conduttrice televisiva di Mediaset, possiede degli show di grande successo in cui spesso si incontrano ex-corteggiatori di Uomini e Donne con protagonisti di Temptation Island. In altre occasioni, invece, sono proprio le coppie nate nel programma a testare il loro amore attraverso quest'altro format. Ma nelle ultime ore il mondo dei reality show ha subìto una piccola svolta: ad aver espresso il desiderio di sedersi sul trono di Uomini e Donne non è un corteggiatore ma... un'insegnante di! Ecco di chi si tratta. Di cosa parliamo in questo articolo...Depresenta diversi format di successo Spesso i programmi si incrociano,in Temptation Island e Uomini e Donne Un volto diesprime il desiderio di ...