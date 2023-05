Amici 22 | Wax | Maria De Filippi mi ha aiutato tanto chiedendomi di aprire gli occhi e guardarmi dentro

Ieri a Verissimo sono stati ospiti i quattro finalisti di22 :, Mattia Zenzola, Isobel Kinnear e Angelina Mango .ha raccontato dei cambiamenti a cui è andato incontro grazie al programma di Maria De Filippi in onda su Canale5 e la ...Angelina e, precisazioni sul loro rapporto dopo22 'Lui c'è stato sempre, nei momenti in cui ne avevo bisogno. Lui mi capiva, mi capisce, è una persona veramente sensibile, è in linea con ...Dopo aver concluso l'esperienza ade la sua insegnante Arisa si sono ritrovati a Verissimo in un dolce faccia a faccia. Un legame speciale nato ad, quello tra, giovane cantante e finalista del programma, e la sua ...

Wax, chi è il figlio d'arte della scuola di Amici ospite a Verissimo ilmessaggero.it

A poche settimane dalla finale di Amici 22, che ha visto trionfare il ballerino Mattia Zenzola, il cantante Wax è tornato a parlare della sua esperienza nella scuola di Canale 5. Intervistato da Tv ...Dopo la finale di Amici 22, Wax parla della possibilità di realizzare una collaborazione con Angelina. Le parole del cantante ...