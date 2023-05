Gianluca 'Scintilla' Fubelli si è sposato! Dopo la lunga storia d'amore con Elena Morali , il simpaticissimo comico è convolato a nozze con un voltodidi Maria De Filippi : di chi si tratta Gianluca 'Scintilla' Fubelli ha sposato un volto didi Maria Scintilla ha sposato Federica Camba . Come ben sapete, proprio la ......discograficoin Italia e ora scopriamo dove abita! Non tutti sanno che l'artista, come lui stesso ha raccontato al Corriere, vive in affito a Milano dopo aver convissuto con quattro...Ciò che è certo è che lo stimato medico inglese "dai suoi pazienti " fa parte dell'... Non ha moltie risulta spesso goffo nell'approcciarsi alle ragazze, ma può vantare un ottimo ...

Amici 22, un amatissimo ballerino del talent nel nuovo videoclip di Giorgia Isa e Chia

Amici 22, un amatissimo ballerino del talent nel nuovo videoclip di Giorgia. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Wax, Isobel, Angelina e Mattia sono i protagonisti di Verissimo Speciale Amici 22, andiamo a scoprire nelle anticipazioni del 20 maggio.