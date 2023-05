(Di lunedì 22 maggio 2023) Le preoccupazioni sono legittime, le modalità molto meno Per circa 2 intervistati su 3, infatti, le preoccupazioni per la salute della Terra e per gli effetti negativi dei cambiamenti climatici ...

Affinché dinon si parli solo di fronte all'ennesima catastrofe innescata dai cambiamenti climatici' , così Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net....oceano E che gran parte di quello spazio è al buio Come può esserci biodiversità in un... secondo le stime dei ricercatori, ma che ne conosciamo a malapenamilioni. Ci impegniamo ...... e'neutro' dal punto di vista emotivo, raffigurante una stanza, che fungeva da condizione di controllo'. 'Per misurare gli effetti delle esperienze virtuali abbiamo preso in esame...

Ambiente, due giovani su tre appoggiano “Ultima Generazione”, ma solo uno su quattro approva blocchi e imbrattamenti TGCOM

La "disfida" tra paesi europei sull'olio extravergine di oliva non ha più senso di esistere. In questo comparto vi sono molti paesi emergenti dell'area sud mediterranea e dunque in Europa bisogna unir ...Le calamità naturali che si stanno abbattendo sulla nostra penisola, da un lato, e le manifestazioni eclatanti degli attivisti di “Ultima Generazione”, dall'altro, riaccendono il dibattito sull'urgenz ...