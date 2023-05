Ambientalisti al contrario | non spalano il fango ma fanno gli eco-vandali

(Di lunedì 22 maggio 2023) Una regione in ginocchio. Devastata da un disastro ambientale di enormi proporzioni. Aiutata da oltre tremila volontari. Uomini e donne, giunti da ogni angolo d'Italia. Croce Rossa, Protezione Civile, Caritas, Misericordie, solo per citare le principali associazioni coinvolte. Angeli del, che scavano senza sosta. Per aiutare chi ha perso tutto.a trecentosessanta gradi, pronti ad indossare tuta e stivali, a sporcarsi fin sopra i capelli, pur di rendersi utile. Un'immagine che dimostra quanto la solidarietà, nel nostro Paese, sia un valore consolidato. Certo, quelle istantaneeletteralmente a cazzotti con l'ennesima bravata deglida salotto. I radicali chic pronti a gridare alla fine del mondo. E ad imbrattare i nostri monumenti la nostra cultura, la nostra immensa bellezza. Ieri, ...

Ho iniziato a far politica pulendo insieme a tanti ambientalisti le rive del mare e gli argini dei fiumi da rifiuti e ingombranti di ogni genere. Questa bugia, che impediamo la pulizia de fiumi è ...