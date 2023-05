Alluvioni | la regia a Roma | fallito il modello regionale Il governo studia una task-force centrale e arriva un commissario per l' emergenza

(Di lunedì 22 maggio 2023) Una struttura di missione per monitorare e coordinare gli interventi delle Regioni contro il dissesto idrogeologico. E unstraordinario per farsi carico dell?alluvione in...

Una struttura di missione per monitorare e coordinare gli interventi delle Regioni contro il dissesto idrogeologico. E un commissario straordinario per farsi carico dell'alluvione in Emilia - Romagna ...."Bisogna rapidamente mettere in sicurezza il territorio soprattutto dal rischio. Questo ... i consorzi di bacino e il governo stesso in termini di cabina di- ha spiegato Casini - per ...Abbiamo una cabina die una struttura permanente nella Protezione Civile per gestire l'... Un paese che non riesce a gestire siccità eovunque, a fronte di oltre duecento miliardi di ...

Alluvioni, la regia a Roma: fallito il modello regionale. Il governo studia una task-force centrale (e arriva ilmessaggero.it

Una struttura di missione per monitorare e coordinare gli interventi delle Regioni contro il dissesto idrogeologico. E un commissario straordinario per farsi carico dell’alluvione ...«Sarei attento agli accostamenti. A differenza di un sisma, dopo un’alluvione buona parte degli edifici può tornare abitabile, se non ha subito erosioni alla base o danni strutturali. Siamo intanto al ...