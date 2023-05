Alluvione Romagna | stop subito a tutte le bollette e utenze Ecco dove

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 22 maggio 2023)luce, gas, acqua e rifiuti per cittadini, famiglie e imprese colpite dall’. E’ stato firmato un provvedimento urgente di Arera, con cui si annuncia appunto che sospende il pagamento die avvisi di pagamento di acqua, rifiuti luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a favore delle popolazioni dell’Emilia-colpite dal forte maltempo e dalle esondazioni. La delibera 216/2023/R/com riguardalenei Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi dal 1° di maggio, con i peggioramenti degli ultimi giorni. Sarà applicata dalla data di emanazione da parte delle autorità competenti dei provvedimenti per ...