Alluvione in Romagna | voragine a Forlì | evacuate 26 persone Lollobrigida | “Il Cdm pronto per le prime misure”

(Di lunedì 22 maggio 2023) Allarme eper unaprovocata dal maltempo. I Vigili del fuoco sono impegnati per l'evacuazione di 12 appartamenti a causa dell'apertura di unacausata dal maltempo. L'intervento, spiegano i Vigili del fuoco su Twitter, è cominciato nella notte. In tutto, secondo quanto si apprende, sono 26 lemesse in sicurezza

Alluvione in Emilia-Romagna, oggi ancora allerta rossa. Nuove evacuazioni a Forlì. DIRETTA Sky Tg24

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "La siccità che per 17 mesi consecutivi ha colpito l'Italia, segnando il record degli ultimi 220 anni, è un problema che, anche considerate le precipitazioni degli ultimi giorn ...Resta ancora critica la situazione nel Comune di Conselice, nel Ravennate, tra i più colpiti dall'alluvione. In particolare, viene spiegato, dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna "nella notte ...