Alluvione in Emilia-Romagna | oggi ancora allerta rossa DIRETTA

...di maltempo che sta flagellando l'- Romagna. "Vogliamo esprimere, anche con questo gesto concreto, la prossimità della Chiesa in Italia alle tantissime persone che, a causa dell'e ...Leggi Anche 'Amici 22', Cricca e l'amore per Isobel: 'Mi ha colpito la sua energia' L'appello Cricca ha poi rivolto un appello: 'Parlo ai giovani romagnoli come me, e non solo. Nei prossimi giorni ...... la quota pari a 1 euro sarà versata sul conto aperto dalla Croce Rossa Italiana per l'emergenza: IT93H0200803284000105889169 - Causale:Romagna . Mirabilandia fa parte di Parques ...

Alluvione Emilia Romagna, Giorgia Meloni in visita nelle zone colpite. Le news in diretta - la Repubblica La Repubblica

La Protezione civile della provincia di Treviso sta proseguendo in questi giorni le operazioni di soccorso alla popolazione, ripristino delle condizioni di sicurezza e ripulitura delle strade e delle ...In considerazione degli ingenti danni causati dall’alluvione nei territori dell’Emilia-Romagna, le quattro Banche di Credito Cooperativo del Gruppo Bcc Iccrea operanti nella regione, Bcc Romagnolo, ...