Alluvione in Emilia-Romagna | la teoria del complotto sulla diga di Ridracoli

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 maggio 2023) Non potevano mancare, oltre alle ridicole tesi sciachimiste, anche le versioni più repellenti, come quella che vuole complici del maltempo chi gestisce la, che avrebbero fatto cedere per allagare le zone dell’devastate dal maltempo. Tutto questo per negare ancora una volta l’evidenza, ovvero che tutto questo è il conto che ci stanno presentando i cambiamenti climatici dovuti all’attività umana. Sono tante le condivisioni di un filmato dove un perfetto sconosciuto svelerebbe ilcomodamente seduto sul divano di casa, mentre tanti altri accorrono nei luoghi colpiti per fornire veri aiuti. Ecco perché non dovreste perdere tempo nel condividere questo genere di contenuti. Per chi ha fretta: No, ladinon sta ...