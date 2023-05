Alluvione in Emilia-Romagna | dalla Cei 1 milione di euro per aiutare la popolazione

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ravenna – La Presidenza della CEI ha disposto un primo stanziamento di 1didai fondi dell’8xmille che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, per far fronte alle necessità dellacolpita dall’ondata di maltempo che sta flagellando l’. “Vogliamo esprimere, anche con questo gesto concreto, la prossimità della Chiesa in Italia alle tantissime persone che, a causa dell’e delle esondazioni, sono sfollate, avendo perso tutto o molto. Continuiamo a farci prossimi e a pregare per quanti, in questo dramma, hanno perso anche la loro vita. Siamo grati alle diocesi, alle parrocchie, agli istituti religiosi che non hanno lasciato sole le comunità dell’”, afferma il Cardinale Matteo Zuppi, ...