Alluvione in Emilia Romagna | 23 mila gli sfollati

(Di lunedì 22 maggio 2023) BOLOGNA (ITALPRESS) – Cala di oltre 3.200, come rende noto la Regione, il numero delle persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell': alle ore 12 di oggi sono 23.081, la maggior parte, 16.445, nel ravennate, poi 4.462 in provincia di Forlì-Cesena e 2.174 nel bolognese. Gli interventi di assistenza alla popolazione proseguono 24 ore su 24, grazie a tutte le forze in campo; 1.596 (di cui 1.032 nel ravennate, 344 nel bolognese, 214 nel forlivese-cesenate e 6 nel riminese) sono accolti in albergo e nelle strutture allestite dai Comuni: scuole, palazzetti e palestre; le altre hanno trovato sistemazioni alternative (seconde case, amici e parenti). Restano 43 i Comuni coinvolti dagli allagamenti e, sul versante del dissesto idrogeologico, risultano attive almeno un migliaio di frane, di cui circa 305 ...

Il decreto-legge con i primi stanziamenti e con la sospensione o proroga dei termini fiscali, contributivi e giudiziari è atteso domani, martedì 23 maggio, in Consiglio dei ministri. «Saranno sospesi ...