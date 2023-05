Alluvione in Emilia | i Vigili del fuoco di Bergamo salvano un neonato di 15 giorni

(Di lunedì 22 maggio 2023) Arriva da Roncofreddo, un piccolo comune di 3.390 abitanti della provincia di Forlì-Cesena, una bella notizia che vede protagonisti ideldel Comando provinciale di. Come anticipato danews, nella notte fra mercoledì e giovedì scorso, infatti, sono riusciti a salvare grazie all’uso di un elicottero undi soli 15che era rimasto isolato con mamma e papà, senza luce e acqua, sulle colline del Cesenate. “In questidrammatici per l’-Romagna – ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – voglio ringraziare ancora una volta i volontari e tutti coloro che stanno garantendo il loro contributo in quei territori. La solidarietà del nostro Paese è stata messa alla prova e ha dato una ...

È ancora difficile fare la conta dei danni causati dall'inRomagna. Fango e acqua continuano a sommergere vastissime aree. " Non è possibile ancora calcolare fino in fondo i danni . ...Forlì, 22 maggio 2023 Ecco le immagini da Forlì, città colpita duramente dall'che si è abbattuta sull'Romagna. Su un furgoncino qualcuno ha scritto "La Romagna non molla mai". Ecco le immagini.Forlì, 22 maggio 2023 Un gruppo di ragazzi spala il fango davanti alla chiesa di San Benedetto a Forlì. Ecco le immagini.

Alluvione Emilia Romagna, Giorgia Meloni in visita nelle zone colpite. Le news in diretta - la Repubblica La Repubblica

L'azienda di Noale desidera infatti inviare un messaggio di vicinanza e solidarietà alle comunità locali e offrire un sostegno concreto alla ripresa dopo l'alluvione in Emilia-Romagna. "Sono felice di ...