Alluvione Emilia-Romagna | Tin bota disegnato con lettini su spiaggia a Rimini

(Di lunedì 22 maggio 2023) "Tin", "Teniamo botta". Che è poi quello che sta facendo l', regione martoriata dall'e dal maltempo. Così questo messaggio è apparso sui social, lanciato dallo stabilimento "121" di. Un messaggio di speranza, con tanto di cuore,con i. Un'immagine che sta facendo il giro del web. Per l'sono giorni tragici a causa di quello che sta accadendo per il maltempo: 14 i morti e migliaia gli sfollati. (LA DIRETTA - LA RICOSTRUZIONE - L'ARRIVO DI GIORGIA MELONI)

, danni ingenti ai raccolti e 50mila posti di lavoro a rischio (Teleborsa) - Al suo ritorno ... la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato i luoghi flagellati dal maltempo in...Lasciato in anticipo il Giappone e il vertice del G7 perché "la coscienza me lo impone", il capo del governo ha compiuto la prima ricognizione nell'- Romagna straziata dall'per far vedere che "il governo ...... con l'ausilio di SocialData, ha analizzato per Adnkronos le conversazioni social sull'emergenza maltempo che da inizio mese sta mettendo in ginocchio l'- Romagna.- in - Emila - ...

Alluvione Emilia Romagna, Giorgia Meloni in visita nelle zone colpite. Le news in diretta - la Repubblica La Repubblica

E, mostrando i danni causati dall’alluvione, ha condiviso su Instagram tutta l’ansia e l’angoscia per la sua regione. Un post commentato da Iva Zanicchi, anche lei originaria dell’Emilia Romagna: «Gli ...In piena attività il Centro di Coordinamento Sovracomunale di Protezione Civile della Valle del Santerno colpita dall’alluvione che ha potuto anche ... in località San Clemente, e della via Emilia ...