Alluvione Emilia Romagna | scuole superiori a Cesena chiuse anche martedì 23 maggio

Tema l'inRomagna con in collegamento la segretaria del Pd, Elly Schlein . Per il senatore Maurizio Gasparri si tratta di affermazioni deliranti e così commenta: "Io sono credente e ...Iscriviti subito L'inRomagna: tutti gli aggiornamenti ChatGPT e non solo: tutto quello che devi sapere sull'intelligenza artificiale generativa Silo è una serie eccellente, ma ...Questo il titolo della raccolta fondi attivata dall'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) a favore dei territori colpiti dae frane inRomagna.

Alluvione Emilia Romagna, Giorgia Meloni in visita nelle zone colpite. Le news in diretta - la Repubblica La Repubblica

A Cesena le attività didattiche di tutte le scuole secondarie di secondo grado (superiori) resteranno sospese anche per la giornata di domani. È quanto fa sapere il Comune.Attualita: Il Presidente della Fondazione Dario Vassallo: “Al fianco del popolo emiliano romagnolo, unito contro il dolore, resistente alle intemp ...