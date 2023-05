Alluvione Emilia Romagna | Laura Pausini dona cachet concerti Venezia

AGI/Vista - I Vigili del Fuoco evacuano alcune persone a Forlì in via precauzionale per una voragine dopo l'che ha colpito l'Romagna. Ecco le immagini. / Vigilfuoco TvIl ministro dell'Agricoltura assicura che sono in arrivo provvedimenti normativi ed economici per aiutare chi è stato colpito dall'in- ......valley dell'Romagna , una campagna composta soprattutto da piccole e medie aziende. Le sue piante si erano appena riprese da una gelata con meno sei gradi ad aprile. Poi a maggio un'...

Tra i tanti giovani “angeli del fango” in azione dopo l’alluvione in Emilia Romagna, c’è anche Cricca, 19enne cantante di Riccione protagonista dell’ultima edizione di “Amici” di Maria De Filippi.Giovanni Azzone I fatti stanno dimostrando che, purtroppo, le conseguenze dell’alluvione stanno andando oltre i primi, iniziali, bilanci della scorsa settimana. La popolazione dell’Emilia-Romagna sta ...