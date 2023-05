Alluvione Emilia Romagna | Laura Pausini dona cachet concerti Venezia

(Di lunedì 22 maggio 2023) La cantante romagnola: "Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente"donerà ildei suoi 3speciali aall’, duramente colpita dal maltempo. “Come sapete al momento il mio unico pensiero è per la mia terra e tutte le persone che la abitano. Da qualche giorno sto aggiornando le mie storie ig con tutte le info di raccolta utili, alle quali anche io ho aderito e che sono certa essere serie. Ho deciso di devolvere il miodei 3ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castelbolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia ...

AGI - È ancora difficile fare la conta dei danni causati dall'inRomagna. Fango e acqua continuano a sommergere vastissime aree. ' Non è possibile ancora calcolare fino in fondo i danni . La Regione ci ha trasmesso una prima analisi, domani ci ...L'acqua lentamente si ritira da Faenza, Forlì e Cesena. Situazione ancora critica, invece, a Ravenna e dintorni. Ieri la premier Meloni in visita nelle zone colpite dal maltempo. Domani si terrà il ...... presidente di Fiba Confesercenti nazionale edRomagna, e gestori di strutture balneari a Punta Marina Terme, una delle località balneari del comune di Ravenna, dopo l'che ha colpito ...

Alluvione Emilia Romagna, Giorgia Meloni in visita nelle zone colpite. Le news in diretta - la Repubblica La Repubblica

(Adnkronos) – Laura Pausini donerà il cachet dei suoi 3 concerti speciali a Venezia all’Emilia Romagna, duramente colpita dal maltempo. “Come sapete al momento il mio unico pensiero è per la mia terra ...Lollobrigida: "Non è possibile ancora calcolare fino in fondo i danni, domani il Cdm". Nuove evacuazioni a Forlì ...