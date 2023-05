Alluvione Emilia Romagna | Laura Pausini devolve il suo cachet e annuncia un nuovo concerto

(Di lunedì 22 maggio 2023)ha deciso dire ildei suoi prossimi tre concerti a tre città dell’colpite dall’. La cantante, che da giorni utilizza i suoi social per raccolte fondi e per incanalare info utili e numeri di emergenza, ha il cuore a pezzi per la sua terra, e a questa prima donazione si aggiunge un altro gesto molto importante. Infatti,hato la sua partecipazione aMia, ilbenefico indetto per il prossimo agosto in favore delle popolazioni colpite dalla tragedia.il...

È ancora difficile fare la conta dei danni causati dall'inRomagna. Fango e acqua continuano a sommergere vastissime aree. " Non è possibile ancora calcolare fino in fondo i danni . ...Forlì, 22 maggio 2023 Ecco le immagini da Forlì, città colpita duramente dall'che si è abbattuta sull'Romagna. Su un furgoncino qualcuno ha scritto "La Romagna non molla mai". Ecco le immagini.Forlì, 22 maggio 2023 Un gruppo di ragazzi spala il fango davanti alla chiesa di San Benedetto a Forlì. Ecco le immagini.

Alluvione Emilia Romagna, Giorgia Meloni in visita nelle zone colpite. Le news in diretta - la Repubblica La Repubblica

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento de ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...