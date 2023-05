Alluvione Emilia Romagna | giovani spalano il fango davanti a una chiesa di Forlì

... una panchina per ricordare il fidanzato morto in un incidente IGNOTO IL MOVENTE Omicidio - suicidio, i carabinieri nell'appartamento del delitto a Milano L'INIZIATIVA SUI SOCIAL- ...vedi ancheRomagna, i messaggi di solidarietà dei vip. FOTO 'COLPITI AL CUORE MA NON ARRESI' 'Ci siamo sentiti colpiti al cuore, insieme a tutti gli altri colleghi Sindaci - ...AGI - È ancora difficile fare la conta dei danni causati dall'inRomagna. Fango e acqua continuano a sommergere vastissime aree. 'La stima dei danni legati al maltempo che si è abbattuto in- Romagna è ancora abbastanza impossibile. ...

Alluvione Emilia Romagna, Giorgia Meloni in visita nelle zone colpite. Le news in diretta - la Repubblica La Repubblica

Le calamità naturali che si stanno abbattendo sulla nostra penisola, da un lato, e le manifestazioni eclatanti degli attivisti di “Ultima Generazione”, dall'altro, riaccendono il dibattito sull'urgenz ...Cala di oltre 3.200 il numero delle persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell’alluvione. Lunedì alle 12 erano 23.081, la maggior parte, 16.445, nel ravennate, poi 4.462 in provinc ...