Alluvione Emilia Romagna | concerto benefico il 5 agosto Pausini | “Io ci sono”

(Di lunedì 22 maggio 2023) Le province lanciano l'evento 'Mia' all'Autodromo di Imola, appello agli artisti perché aderiscano Un megaper la. Si intitola ‘Mia’, il live charity concert che sindaci e presidenti di provincia romagnola hanno intenzione di organizzare per il prossimo 5all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Per questo, anche con l’aiuto di Laura, che ha subito rilanciato la notizia sui suoi social, gli organizzatori rivolgono un appello agli artisti e non solo. “La miachiama. Io ci. Vi aspetto”, ha scritto la cantautrice romagnola. “L’auspicio è che i grandi artisti, gli organizzatori di eventi e i campioni del Motorsport della nostra regione e non solo e ...

vedi ancheRomagna, i messaggi di solidarietà dei vip. FOTO 'COLPITI AL CUORE MA NON ARRESI' 'Ci siamo sentiti colpiti al cuore, insieme a tutti gli altri colleghi Sindaci - ...La Regione- Romagna ha definito un primo elenco di comuni nei quali, a causa dellao delle frane che si sono verificate in conseguenza, c'è l'oggettiva impossibilità di poter continuare a ...L'Romagna ha preparato un documento per la presidente del Consiglio Meloni: il primo punto è ... ma il documento per far fronte all', redatto dal presidente della Regione Stefano ...

Dai colossi francesi del lusso Kering e LVMH, al gruppo bolognese Piquadro, i grandi nomi del fashion stanno annunciando in questi giorni iniziative e donazioni a supporto dei territori colpiti dalle ...Anche il cantante Nek è voluto scendere in campo in prima persona per aiutare la popolazione dell'Emilia Romagna a seguito dell'alluvione.