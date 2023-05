Alluvione Emilia Romagna | ancora allerta rossa Meloni nelle zone colpite | Governo c' è

(Di lunedì 22 maggio 2023) E'oggi su parte dell'per criticità idraulica su montagna, bassa collina, pianura e costa romagnola, collina e pianura bolognese.arancione in altre aree ...

Calano le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell'inRomagna: alle 12 di domenica erano 26.324, la maggior parte, 19.500, nel ravennate, poi 4.918 in provincia ...I cittadini della RegioneRomagna devono ringraziare la totale inattività dell'attuale segretario del PD, che da Vice Presidente della Regione aveva proprio la delega per la protezione del territorio. Poi, il massimo ...... impegnati più di 1000 Vigili del FuocoRomagna -inRomagna, la macchina degli aiuti al lavoroRomagna - Prosegue il lavoro della Colonna mobile della Protezione ...

Alluvione Emilia Romagna, Giorgia Meloni in visita nelle zone colpite. Le news in diretta - la Repubblica La Repubblica

La premier lascia il Giappone: me lo impone la coscienza. Oggi nei luoghi del disastro. La Regione: sinora già conteggiati 620 milioni di danni su strade e ferrovie, ma è solo l'inizio.Ieri pomeriggio la premier Giorgia Meloni era in Giappone per il G7, ma lo ha lasciato anzitempo perché nel pomeriggio di oggi è già attesa a Forlì dove vedrà da vicino i danni dell’alluvione che da g ...