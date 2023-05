Alluvione Emilia Romagna | anche domani allerta rossa

(Di lunedì 22 maggio 2023) (Adnkronos) –in, saràmeteo, ma solo sulla pianura bolognese e la costa romagnola.meteo arancione, invece, nelle aree collinari dellae dell’appennino bolognese. A comunicarlo è la Regione. ”E’ confermataperl’, ma in un’area inferiore rispetto a oggi, per criticità idraulica su bassa collina, pianura e costa romagnola.arancione per criticità idrogeologica nelle aree collinari dellae dell’appennino bolognese, dove persistono condizioni favorevoli allo sviluppo e all’evoluzione di frane già attivatesi nei giorni scorsi”, ...

Lo annuncia sui social Laura Pausini, che da giorni scrive pensieri ma anche info utili sull'della sua- Romagna. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura ...inRomagna, sarà allerta meteo rossa anche domani, ma solo sulla pianura bolognese e la costa romagnola. Allerta meteo arancione, invece, nelle aree collinari della Romagna e dell'..."Restart" questa sera alle 23.40 su Rai 2 un focus sul maltempo inRomagna. Dai danni dell'che ha procurato morti e oltre 20mila sfollati, ai rischi del dissesto idrogeologico. Ospiti di Annalisa Bruchi, Maurizio Leo, viceministro all'Economia ed ...

Alluvione Emilia Romagna, Giorgia Meloni in visita nelle zone colpite. Le news in diretta - la Repubblica La Repubblica

La premier in Emilia Romagna. L’attaccano tutti, e dimenticano che il governatore Stefano Bonaccini da otto anni è commissario al dissesto.Colpa di Giorgia Meloni. Per non aver fatto la… Leggi ...Ma le saline, durante questa tremenda alluvione, sono servite anche come “vasca di espansione” naturale, permettendo quindi a una grande quantità di acqua di non riversarsi direttamente sulla parte ...