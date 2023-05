Alluvione dell’Emilia-Romagna e information disorder

Leggi su butac

(Di lunedì 22 maggio 2023) Quello che state per leggere è un riassunto delle tante sciocchezze che sono state diffuse nei giorni scorsi, da fonti varie, in merito all’che ha colpito la Regione Emila-, in cui risiedo. Piazza Grande Partiamo da quella che mi ha infastidito di più, l’immagine a causa della quale amici da mezzo mondo mi hanno scritto preoccupati per me e per il covo dei debunker (il luogo da cui, da sempre, facciamo le nostre dirette YouTube, una taverna sotterranea nel cuore della città). Faccio riferimento a un video che la settimana scorsa era possibile trovare su moltissime testate giornalistiche, ve ne mostro uno screenshot: L’articolo è scritto da chi Bologna l’ha vista solo in cartolina, dato che scrive: Bologna in ginocchio, assediata dall’acqua che scorre come fosse un fiume in piena a Piazza Maggiore meglio nota come Piazza Grande. No, ...