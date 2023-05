(Di lunedì 22 maggio 2023) AGI - Solo il tempestivo intervento delleche hanno avvisato i carabinieri ha evitato che quello che sembrava un gioco potesse diventare una tragedia per idi una scuola dell'infanzia. Sono state, infatti, le insegnanti ad accorgersi che i piccoli giocavano con uno strano pacchetto pieno di polvere bianca che uno deiaveva trovato nel suo zaino. Le, insospettite del contenuto, hanno subito tolto di mano quel sacchetto aie hanno chiesto l'intervento dei militari. È accaduto a Isola Capo Rizzuto, nel crotonese, dove i carabinieri, con il supporto dei colleghi della sezione operativa della Compagnia di Crotone e dell'unità cinofila della Guardia di finanza di Crotone, con una rapida indagine hanno individuato il proprietario di quel sacchetto: M.F., 30 anni, di ...

All'asilo con la cocaina. Le maestre salvano i bambini AGI - Agenzia Italia

