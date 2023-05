Alla Carrara «Custodire Memorie» | percorso dedicato a persone con Alzheimer e caregiver

Il piccolo era insiememadre e altri due bambini, ma si era arretrato rispetto a loro. All'improvviso, nel tratto iniziale di via, stava per attraversare la strada sulle strisce pedonali ...... nel tratto iniziale di via, e, mentre si stava accingendo ad attraversare le strisce pedonali, all'improvviso è sopraggiunta una Chevrolet Matiz.guida c'era un uomo di 79 anni che, ...Fivizzano (Massa -) - 22 maggio 2023 - "È graziebiodiversità che è possibile salvare noi stessi e il pianeta". A parlare è Fausto Giovanelli, ( nella foto in alto ), presidente del Parco nazionale dell'...

Il rocambolesco tentativo di fuga non ha avuto l'esito sperato per il 54enne tedesco. Ecco com'è andata M assa Carrara, Toscana - L'uomo, un 54enne tedesco, è evaso durante un permesso premio dal carc ...Domani, martedì 23 maggio, alle ore 18.00, presso l'Auditorium della Pia Casa in via Santa Chiara, a Lucca, si terrà la performance 'Cadere nelle Nuvole' nell'ambito del progetto 'Un ponte verso il mo ...