Alessio Cavaliere | la sua rivincita dopo Amici 22 | Finalmente ho ottenuto quello che merito

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 22 maggio 2023), ballerino che ha conquistato il pubblico di22 con il suo talento innato e la sua sensibilità, sembra non fermarsi qui.l'eliminazione dalla scuola,è stato impegnato in nuovi progetti ambiziosi, tra cui il videoclip di Senza confine di Giorgia. La notizia è stata confermata sui social network dalla cantante e dal ballerino, che hanno entrambi postato una foto del set. Scopriamo insieme cosa ha in serbo per lui il futuro. Di cosa parliamo in questo articolo...lancia progetti ambiziosi22 Era stato eliminato in una delle prime puntate del Serale Aveva creato un bel rapporto dizia con Mattia Zenzola Era uscito nel mezzo di un confronto con ...