Aldo Montano e Nikita Pelizon arrivano a L’Isola dei Famosi | la reazione dei naufraghi 

(Di lunedì 22 maggio 2023)sono ospiti speciali della sesta puntata dedei: ecco le loro parole e ladeisbarcano suldeiper una puntata speciale. Nel corso della sesta puntatasono due ospiti d’eccezioni e sono giunti in Honduras per una sorpresa a due naufraghi.infatti supporterà l’amica e naufraga Helena Prestes, mentrel’amico Andrea Lo Cicero. Poco prima di tuffarsi dall’elicottero,e ...

Isola, diretta 22 maggio: arrivano Nikita Pelizon e. Televoto flash tra Christopher Leoni e Gian Maria Sainato Isola, Alessandra dei Jalisse ora attacca Helena Prestes: 'Non le parlerò ...Cheemergerà da questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi, il suo ruolo è cosa da scoprire, da capire. Come il piano della narrazione che verrà studiato dagli autori dopo l'ennesima ...Sono lontani i tempi in cui la vita sentimentale diera fonte di Tapiri d'oro . Chissà che il suo sbarco all' Isola dei Famosi non gliene regali altri. Lo schermidore è infatti atteso ...

Isola, diretta 22 maggio: arrivano Nikita Pelizon e Aldo Montano. Televoto flash tra Christopher Leoni e Gian leggo.it

Nikita Pelizon e Aldo Montano sono sbarcati in Honduras per fare una sorpresa agli amici Helena Prestess e Andrea Lo Cicero, naufraghi dell’Isola. Dopo i saluti, le due coppie hanno affrontato la ...Una “chica” e un “hombre” arriveranno in Palapa: si tratta di Nikita Pelizon e Aldo Montano, per aiutare le tribù e fare una sorpresa ai loro amici, rispettivamente Helena Prestes e Andrea Lo Cicero.