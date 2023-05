ALD-LeasePlan - Fusione compiuta | cambiano i vertici

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 22 maggio 2023) Con l'assemblea straordinaria di ieri è diventata operativa l'acquisizione dida parte di ALD Automotive. L'operazione, che ha comportato una spesa di 4,8 miliardi di euro da parte della specialista della mobilità di Société Générale - parte in contanti, parte con azioni proprie - dà vita a un'entità con una flotta di 3,3 milioni di veicoli e 15.700 dipendenti nel mondo, in grado di realizzare sinergie per 440 milioni annui. Il gruppo bancario francese rimarrà azionista di maggioranza di ALD con il 52,6%, mentre gli ex azionisti didetengono il 30,75%. L'intera struttura di vertice delle due società viene riorganizzata, con Tim Albertsen, già ceo di ALD, affiancato dai due vice: John Saffrett, confermato, e Berno Kleinherenbrink, proveniente dadove era a capo del commerciale. Kleinherenbrink assume anche ...