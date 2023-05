Alberto Angela racconta il padre Piero | «Era un visionario | ha parlato per primo di emergenza climatica»

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 maggio 2023) Si intitola “— Un viaggio lungo una vita” lo speciale di Ulisse dedicato al più grande divulgatore della tv italiana in onda il 25 maggio su Rai1. Il figlioripercorrerà i settanta anni di carriera del. Dalla radio agli esordi in televisione come corrispondente per la Rai da Parigi e Bruxelles, fino alla guerra in Algeria e Vietnam, oltre agli incontri con le star del cinema e della musica. In un’intervista a Repubblica oggipresenta lo speciale e parla del: «È stato bellissimo ma è stata dura», ammettecon Silvia Fumarola. «Non è una puntata come le altre, è la storia di mio. La sua passione per la scienza viene da lontano, scopriremo che il...