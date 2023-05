Al Teatro Romano ‘I promessi sposi a 150 anni dalla morte di Manzoni’

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione dei 150di Alessandro Manzoni l’Area Archeologica delin collaborazione con le associazioni ANSPI della parrocchia Maria SS. Addolorata e “Tanto per gioco” di Angelo Miraglia e Alessandra Verrusio per celebrare il caposaldo della letteratura italiana organizzano per il giorno 23 maggio dalle ore 17,30 alle 19,00 “Ia 150di Manzoni”. Attraverso brevi letture e interpretazioni didi figura con sottofondo musicale si ripercorreranno i momenti più significativi liberamente tratti dal capolavoro manzoniano. Forme di espressione diverse per rendere omaggio a un grande scrittore, poeta e ...

Debutterà martedì 23 maggio 2023 alle ore 21.00 al Teatro Belli - piazza Santa Apollonia 11/A - la pièce di Federico Garcia Lorca “La casa di Bernarda Alba”, adattamento e regia di Giuseppe Venetucci.Chiude la stagione del Teatro Belli, dal 23 al 28 maggio, LA CASA DI BERNARDA ALBA, spettacolo di Federico Garcia Lorca adattato e diretto per la scena da Giuseppe Venetucci. Scritta nel 1936, alcuni ...