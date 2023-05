Al Bano non lo trattiene | “Ci sarà una sorpresa” | accadrà a 4 volte 20

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 22 maggio 2023) C’è grande attesa per l’evento musicale che vedrà Alprotagonista su Canale5 martedì 23 maggio in prima serata dalle 21:30 circa. Intervistato dal settimanale Tele Sette l’artista, emozionato come mai, parla degli ospiti che avrà con sé per questi ottant’anni: Gianni Morandi, i Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi e Renato Zero. Quest’ultimo, inoltre farà una L'articolo proviene da KontroKultura.