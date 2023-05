(Di lunedì 22 maggio 2023) In prima serata su Canale 5 arriva Al4 volte 20, un evento straordinario perre gli 80dell’artista pugliese con, Gi, Umberto Tozzi,Domani, martedì 23 maggio in prima serata su Canale 5 arriva Al4 volte 20, un evento straordinario perre gli 80dell’amatissimo cantautore pugliese. Sul palco dell’Arena di Verona insieme a lui ci saranno tanti grandi ospiti e amici che hanno condiviso importanti stralci della sua storia, sin dagli esordi: Gi– che, per l’occasione, farà anche un regalo speciale ad Al– Umberto Tozzi, I ...

Albano Carrisi , in arte Al, ha compiuto 80 anni il 20 maggio e tra le centinaia di messaggi di auguri c'è stata anche una ... 'Tanti auguri al mio amico Albano cheil suo compleanno con ...E' il compleanno più lungo della sua vita: Aloggi i suoi primi 80 anni ma in realtà le celebrazioni sono iniziate già lo scorso febbraio, al Festival di Sanremo , per l'esattezza nel corso della seconda serata, quando si è esibito ...Oggi, 20 maggio, Albano Carrisi , sempre e per sempre Alil suo ottantesimo compleanno . "Sono gli altri che mi festeggiano: io lavoro". Registra all'Arena di Verona 4 Volte 20 , ...

Al Bano festeggia 80 anni con Renato Zero, Morandi, Arisa, Zanicchi Spettacolo.eu

Edoardo Vianello ha pubblicato un tweet per gli 80 anni di Al Bano accusando il collega di plagio. Sabato 20 maggio 2023, Albano Carrisi ha compiuto 80 anni. Il cantautore ha ricevuto moltissimi ...In vista dell'occasione memorabile la figlia di Al Bano sorprende il web con un look incredibile: Jasmine, così non l'aveva mai vista nessuno ...