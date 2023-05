“Al Bano 4 volte 20” | gli ospiti e le anticipazioni di martedì 23 maggio

(Di lunedì 22 maggio 2023) “Al20?, glie ledi23Domani,23in prima serata su Canale 5 arriva “Al20”, un evento straordinario per festeggiare gli 80 anni dell’amatissimo cantautore pugliese. Sul palco dell’Arena di Verona insieme a lui ci saranno tanti grandie amici che hanno condiviso importanti stralci della sua storia, sin dagli esordi: Gianni Morandi, Renato Zero – che, per l’occasione, farà anche un regalo speciale ad Al– Umberto Tozzi, I Ricchi e Poveri, Arisa e Iva Zanicchi. Leggi anche –> Stefano De Martino e Belen Rodriguez, “di nuovo aria di crisi per la coppia” Al suo fianco anche Romina Power per ...

20, Al: 'Nei miei confronti c'è sempre stata molta distrazione' AlCarrisi è famoso in tutto il mondo, ha venduto milioni di dischi, ha una voce potente ancora oggi eppure ogni ...... durante l'intervista non sono mancati nemmeno i momenti per parlare di un traguardo molto importante che il cantante ha appena raggiunto: gli 80 anni , o i 420 , come ama dire Al, nonché ...E intanto ha registrato all'Arena di Verona '420', un concerto spettacolo in cui racconta in ... Nel frattempo Alè impegnato in un tour italiano. Niente male per un ottantenne che si è ...

Al Bano 4 Volte 20, quando va in onda, ospiti e anticipazioni del concerto all’Arena di Verona Canale Dieci

La confessione shock del cantante: "Quando mi misi con Romina sapevo che avremmo divorziato" Il 20 maggio Al Bano ha compiuto 80 anni. Due giorni prima ha ...Gli 80 anni di Al Bano e le canne di Romina Ovviamente, durante l’intervista non sono mancati nemmeno i momenti per parlare di un traguardo molto importante che il cantante ha appena raggiunto: gli 80 ...