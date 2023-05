Afghanistan | Onu | 700 bambini morti o feriti da mine nel 2022

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il tweet è stato pubblicato in occasione della settimana per la protezione dei civili , nel corso della quale si svolgerà un dibattito aperto sul tema. La BBC ricorda che in base ai dati del Servizio ...

Onu, 700 bambini morti o feriti da mine nel 2022 in Afghanistan Agenzia ANSA

